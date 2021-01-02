Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса

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Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса

Игра 17-го тура АПЛ между "Бернли" и "Фулхэмом" не состоится в воскресенье, 3 января.

Матч пришлось отменить в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом среди игроков "дачников".

Ранее сообщалось о переносе встречи "Фулхэма" и "Тоттенхэма".

Напомним, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 АПЛ может уйти на двухнедельный перерыв в январе.

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