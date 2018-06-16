Еще один пенальти: Австралия сравняла счет

Сборная Австралии сравняла счет в игре с Францией.

Гол с пенальти забил хавбек Миле Единак. Одиннадцатиметровый был назначен после игры рукой Умтити.

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