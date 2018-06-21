Еще один российский клуб прекратил существование

Теги сызрань 2003

Еще один российский клуб прекратил существованиеФутбольный клуб "Сызрань-2003" прекращает свое существование.

Причина - отсутствие финансирования и невозможность сформировать бюджет.

В прошлом сезоне "Сызрань-2003" занял третье место в ПФЛ в зоне  "Урал-Поволжье".

Ранее в это межсезонье существование прекратили "Тосно", "Амкар", "Кубань", "Энергомаш" и "Афипс". | http://soccernews.ru

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