Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли

Московский ЦСКА проявляет интерес к форварду "Ниццы" Марио Балотелли, информирует CalcioMercato.

Сообщается, что на 27-летнего нападающего "орлят", который уже ближайшим летом станет свободным агентом, также претендуют дортмундская "Боруссия", турецкий "Галатасарай", "Лион" и "Марсель".

В нынешнем сезоне Балотелли забил 24 мяча и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Ниццу". Ранее интерес к нему проявлял "Локомотив".

Напомним, ЦСКА хочет сохранить Березуцких и Игнашевича еще на один сезон. | soccernews.ru