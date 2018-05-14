Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли

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Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к БалотеллиМосковский ЦСКА проявляет интерес к форварду "Ниццы" Марио Балотелли, информирует CalcioMercato.

Сообщается, что на 27-летнего нападающего "орлят", который уже ближайшим летом станет свободным агентом, также претендуют дортмундская "Боруссия", турецкий "Галатасарай", "Лион" и "Марсель".

В нынешнем сезоне Балотелли забил 24 мяча и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Ниццу". Ранее интерес к нему проявлял "Локомотив".

Напомним, ЦСКА хочет сохранить Березуцких и Игнашевича еще на один сезон. | soccernews.ru

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