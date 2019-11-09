Еще один топ-клуб АПЛ поборется за Промеса
Полузащитник "Аякса" Квинси Промес попал в сферу интересов еще одного клуба АПЛ.
Как сообщает Daily Mirror, в борьбу за 27-летнего футболиста вступает лондонский "Челси".
Контракт Промеса с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Промеса 11 забитых мячей и 4 результативные передачи в 17 матчах.
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