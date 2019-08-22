Еще один топ-клуб претендует на Льоренте
"Наполи" вступил в борьбу за 34-летнего нападающего Фернандо Льоренте.
Как сообщает As, на трансфере испанца настаивает тренер неаполитанцев Карло Анчелотти. Клуб предлагает игроку соглашение на два года.
Напомним, что в прошлом сезоне Льоренте выступал за "Тоттенхэм", а сейчас является свободным агентом.
Льоренте также известен по своей игре в "Атлетике", "Ювентусе", "Севилье" и "Суонси".
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" интересуется экс-форвардом "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-игрок "Наполи": "Если Икарди не хочет переходить к нам, пусть идет к черту"
-
"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
Квалификация Лиги Европы: "Страсбур" одолел "Айнтрахт", ПСВ разобрался с "Аполлоном"
-
Кабелла высказался о своей травме
-
Еще один топ-клуб претендует на Льоренте
-
ПСЖ хочет подписать Кейлора Наваса
-
"Арарат" обыграл "Дюделанж", "Фейеноорд" разгромил "Хапоэль Беер-Шева" в квалификации Лиги Европы
-
Болельщикам "Зенита" выделят 4 236 билетов на игру против "Спартака"
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Окслейд-Чемберленом
-
"Барселона" совершит новую попытку трансфера Неймара
-
Черчесов определился с датой обнародования заявки на матчи отбора Евро-2020
-
Четыре немецких клуба интересуются форвардом "Ромы"
-
"Андерлехт" освободил Компани от тренерских обязанностей
-
Футболисты "Зенита" рисовали "Синие квадраты" в Эрмитаже
-
СМИ: Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев
-
Рибери: "Я пришел в "Фиорентину" не для соперничества с Роналду"
-
Сарри пропустит стартовые матчи "Ювентуса" в Серии А из-за болезни
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется экс-форвардом "Ювентуса"
-
"Наполи" поставил жесткое условие Икарди
-
"Барселона" решила не продавать Ракитича этим летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17