Еще один топ-клуб претендует на Льоренте

"Наполи" вступил в борьбу за 34-летнего нападающего Фернандо Льоренте.

Как сообщает As, на трансфере испанца настаивает тренер неаполитанцев Карло Анчелотти. Клуб предлагает игроку соглашение на два года.

Напомним, что в прошлом сезоне Льоренте выступал за "Тоттенхэм", а сейчас является свободным агентом.

Льоренте также известен по своей игре в "Атлетике", "Ювентусе", "Севилье" и "Суонси".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" интересуется экс-форвардом "Ювентуса". | http://soccernews.ru