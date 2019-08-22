Еще один топ-клуб претендует на Льоренте

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Еще один топ-клуб претендует на Льоренте

"Наполи" вступил в борьбу за 34-летнего нападающего Фернандо Льоренте.

Как сообщает As, на трансфере испанца настаивает тренер неаполитанцев Карло Анчелотти. Клуб предлагает игроку соглашение на два года.

Напомним, что в прошлом сезоне Льоренте выступал за "Тоттенхэм", а сейчас является свободным агентом.

Льоренте также известен по своей игре в "Атлетике", "Ювентусе", "Севилье" и "Суонси".

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