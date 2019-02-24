Еще один топ-клуб заинтересован в игроке "Фиорентины" Кьезе

ПСЖ заинтересован в полузащитнике "Фиорентины" Федерико Кьезе. Об этом информирует RAI Sport.

По данным издания, французский клуб следит за игроком на протяжении некоторого времени и планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ была информация о том, что "Фиорентина" готова отпустить Кьезу за 60 миллионов евро.

Кроме того, игроком интересуется "Реал", "Ювентус", "Интер", "Бавария", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Кьеза - воспитанник "Фиорентины". В текущем сезоне он участвовал в 24 матчах, отметившись 5 голами и 3 ассистами. Его контракт с флорентийским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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