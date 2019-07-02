Еще один украинский футболист перешел в российский клуб
Украинский полузащитник Руслан Кисиль стал игроком калининградской "Балтики", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "Балтике" бесплатно. Стороны подписали соглашение до лета 2020 года.
Последним клубов 27-летнего Кисиля был ковалевский "Колос", за который он провел 6 матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее он также играл за "Шахтер", "Ильичевец", "Десну", "Мариуполь" и донецкий "Металлург". Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро.
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|30
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|Арсенал Тула
|30
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|7
|Оренбург
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|8
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|30
|42
|9
|Ростов
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|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|Уфа
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|Анжи
|30
|21
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|Енисей Красноярск
|30
|20