Ещё один защитник "Баварии" получил серьёзную травму

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Ещё один защитник "Баварии" получил серьёзную травму

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес травмировался во время матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".

Сообщается, что у француза подозрение на разрыв связок голеностопа. Футболист пропустит как минимум несколько недель.

Ранее "ротен" надолго потеряли другого игрока обороны Никласа Зюле, у которого диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена.

В текущем сезоне Эрнандес сыграл за "Баварию" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru
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