Ещё один защитник "Баварии" получил серьёзную травму
Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес травмировался во время матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".
Сообщается, что у француза подозрение на разрыв связок голеностопа. Футболист пропустит как минимум несколько недель.
Ранее "ротен" надолго потеряли другого игрока обороны Никласа Зюле, у которого диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена.
В текущем сезоне Эрнандес сыграл за "Баварию" 9 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: "Бавария" нацелилась на игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Бавария Мюнхен
|8
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|Фрайбург
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|Шальке
|8
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|Айнтрахт Франкфурт
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|9
|Байер Леверкузен
|8
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|10
|Герта
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|8
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|9
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|Фортуна Дюссельдорф
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|8
|7
|15
|Кельн
|8
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|Аугсбург
|8
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|17
|Майнц 05
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|Падерборн
|8
|1