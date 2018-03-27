Еще один защитник "Спартака" вернулся в строй

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Еще один защитник "Спартака" вернулся в строй

Немецкий защитник "Спартака" Сердар Таски восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист провел тренировку в общей группе. Напомним, что он пропустил чуть больше месяца из-за мышечной травмы, которую получил в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1).

Ранее в строй вернулись другой защитник "красно-белых" Сальваторе Боккетти, а также хавбек Артем Тимофеев и нападающий Зе Луиш.

Ближайший матч "Спартак" проведет 31 марта в Премьер-лиге против "Тосно".

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