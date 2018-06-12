Еще один звездный футболист получил травму перед ЧМ-2018



Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд выбыл из строя из-за травмы, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, футболист получил ушиб на тренировке. Повреждение не является серьезным, но форвард может пропустить стартовый матч Чемпионата Мира-2018 против Туниса.

Напомним, что сборная Англии в группе на ЧМ-2018 также сыграет с Бельгией и Панамой.

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