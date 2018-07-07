Ещё одна обнадёживающая статистика: сборная Хорватии никогда не обыгрывала страну-хозяйку ЧМ

Стал известен ещё один статистический факт, свидетельствующий в пользу выхода сборной России в полуфинал ЧМ-2018.

Как сообщает Opta, Хорватия никогда не обыгрывала команду-хозяйку мундиаля.

"Шашечные" дважды встречались со сборными, принимающими мировое первенство - в 1998 и 2014 году. В первом случае хорваты уступили Франции (1:2), а во втором - Бразилии (1:3).

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