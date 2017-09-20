Еще одна потеря Премьер-Лиги: "Спартак" из Нальчика выбил московское "Динамо" из кубка

Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка России "Спартак" из Нальчика на своем поле в серии пенальти обыграл московское "Динамо".

"Спартак" (Нальчик) - "Динамо" (Москва) - 0:0, доп. вр. - 0:0, пен. -

"Спартак": Шогенов, Абазов, Лелюкаев, Медников (Михайленко, 105), Миронов, Пастов, Ахриев (Машуков, 67), Гугуев, Муслуев, Тлупов (Алиев, 74), Шахтиев.

"Динамо": Лещук (Соу, 75), Вандерсон (Обольский, 46), Зотов, Калугин, Катрич, Луценко, Моррозов, Сапета, Ташаев, Цаллагов, Шунич (Хульмен, 46).

Напомним, ранее курский "Авангард" выбил из кубка ЦСКА. | soccernews.ru