Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020

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Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020

В рамках отборочного раунда Евро-2020 сборная Италии добыла победу над Грецией (2:0).

Таким образом, итальянцы досрочно заработали место в групповой стадии предстоящего турнира.

За три тура до конца Италия возглавляет группу J, опережая ближайших преследователей на 11 очков.

Отметим, что сборная Италии выходит в финальную часть Евро седьмой раз кряду.

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Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020

Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020

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