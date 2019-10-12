Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020

В рамках отборочного раунда Евро-2020 сборная Италии добыла победу над Грецией (2:0).

Таким образом, итальянцы досрочно заработали место в групповой стадии предстоящего турнира.

За три тура до конца Италия возглавляет группу J, опережая ближайших преследователей на 11 очков.

Отметим, что сборная Италии выходит в финальную часть Евро седьмой раз кряду.

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