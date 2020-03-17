Еще одна страна просит о переносе Евро-2020

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Еще одна страна просит о переносе Евро-2020

Румыния хочет, чтобы УЕФА перенес Чемпионат Европы 2020 года.

По сведениям румынского журналиста Эмануэла Рошу, местная федерация футбола уже направила свою просьбу в организацию.

Напомним, что решение по проведению Евро-2020 должно быть принято 17 марта.

Изначально турнир должен был стартовать 12 июня, однако его проведение под угрозой из-за распространения коронавируса.

Читайте также: Федерация футбола Италии настаивает на переносе Евро-2020. | http://soccernews.ru
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