Еще одна страна рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018

Власти Австралии могут объявить бойкот Чемпионату Мира-2018.

Как сообщает Fox Sport со ссылкой на министра иностранных дел страны Джули Бишоп, страна решила поддерживать сторону британских коллег и других союзников по ситуации с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее стало известно, что турнир бойкотируют и представители Исландии.

Речь идет только о бойкоте турнира официальными делегациями этих стран.

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