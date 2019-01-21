Ещё одна звезда "Бешикташа" планирует сменить клуб

Полузащитник "Бешикташа" Рикарду Куарежма намерен сменить команду, сообщает A Bola.

По сведениям издания, звёздный португалец хотел бы вернуться на родину в связи с желанием своей семьи уехать из Стамбула.

Главным претендентом на 35-летнего футболиста считается "Порту", цвета которого он уже защищал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2015 год.

Если уход Куарежмы всё-таки состоится, то "Бешикташ" заменит его вингером "Шальке" Евгением Коноплянкой. Турецкий клуб рассматривает вариант с арендой 29-летнего украинца.

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