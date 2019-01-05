Еще пять клубов добыли путевки в 1/16 финала Кубка Франции

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Еще пять клубов добыли путевки в 1/16 финала Кубка Франции

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.

"Гравлен" - "Вильфранш" 0:0 (0:3)

Голы: Эдимо, 115 - 0:1, Лемб, 120 - 0:2, Ндиайе, 120 - 0:3


"Ред Стар" - "Кан" 0:1

Гол: Бамму, 81 - 0:1


"Сен-Кантен" - "Метц" 1:1 (0:1)

Голы: Коад, 45 - 0:1, Камброне, 50 - 1:1, Балиу, 101 - 1:2   


"Шильтигхайм" - "Дижон" 1:3

Голы: Слити, 64 - 0:1, Квон Чхан Хун, 72 - 0:2, Женжини (пен), 77 - 1:2, Тавареш, 90 - 1:3


"Сете" - "Лимонест" 1:0

Гол: Диаби, 80 - 1:0

Читайте также: "Генгам" прошел в 1/16 финала Кубка Франции, "Монпелье" и "Ним" выбывают из турнира. | http://soccernews.ru

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