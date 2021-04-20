Ещё пять клубов поддержали главу судейского комитета РФС

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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц получил публичную поддержку от ещё пяти клубов РПЛ.

Ранее заявления с одобрением действий функционера выпустили "Ростов" и "Спартак". К ним присоединились ЦСКА, "Рубин", "Ахмат", "Урал" и "Тамбов".

"ПФК ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику - наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных. Желаем Хачатурянцу успехов в его непростой и очень важной для всего российского футбола работе!" - говорится в заявлении армейцев.

"Футбольный клуб "Рубин" полностью поддерживает политику председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и приветствует его решения. Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жёсткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка", - говорится в заявлении казанцев.

"После очередных судейских ошибок в играх российской Премьер-лиги последовали жёсткие решения со стороны руководства судейского комитета Российского футбольного союза. Футбольный клуб "Ахмат" выражает поддержку председателю судейского комитета РФС Хачатурянцу Ашоту Рафаиловичу в искренних намерениях добиться прогресса в вопросе наведения порядка в судействе в нашем футболе. Желаем Ашоту Рафаиловичу удачи в этом важном и ответственном деле", - говорится в заявлении грозненцев.

"Хачатурянц находится на своём месте, он работает хорошо. А чего поддерживать такого человека? Он сам кого хочешь поддержит. Судейство в этом году стало намного лучше. Да, судьи допускают ошибки, но они такие же люди. Мы тоже поддерживаем, но думаю, что поддерживать не надо, так как человек действительно находится на своём месте. Хачатурянц наводит порядок в судействе. Видно, что оно изменилось. Разговаривали со Слуцким, он тоже согласился, что судейство стало намного лучше и качественнее. Хачатурянцу нужно отдать должное за то, что он сделал за год, и сказать большое спасибо. Хачатурянц - молодец. С первого совещания с руководителями клубов было видно, что человек пришёл не просто так. Он пришёл что-то изменить в судействе. За год произошли большие изменения. Хочу не поддерживать его, а выразить респект", - сказал президент "Урала" Григорий Иванов.

"Мы тоже поддерживаем Хачатурянца. Он всё делает правильно", - сказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Напомним, что накануне Хачатурянц пожизненно отстранил от судейства Михаила Вилкова.

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