Ещё трёшка для "Льейды": мадридский "Атлетико" легко проходит в четвертьфинал Кубка Испании

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Ещё трёшка для "Льейды": мадридский "Атлетико" легко проходит в четвертьфинал Кубка Испании

Вторничным вечером с поединка в столице Испании началась серия ответных игр 1/8 финала Копа дель Рей. Мадридский "Атлетико" принимал представителя третьего испанского дивизиона – команду "Льейда". После уверенной победы "матрасников" со счетом 4:0 на поле "фермеров", встреча на "Ванда Метрополитано" приобретала формальный характер. И, тем не менее, игроков обеих команд ожидала борьба на протяжении как минимум 90 минут.

Как и ожидалось, Диего Симеоне выставил в стартовом составе достаточное количество резервистов. Однако нашлось место на поля и ряду опытных и квалифицированных футболистов. В частности, впереди у "Атлетико" играла довольно грозная пара форвардов Фернандо Торрес – Диего Коста. Именно эти двое и создали наиболее опасные моменты в первом тайме.

Первый серьезный выпад на ворота "Льейды" хозяева поля организовали на 8-й минуте. Серхи прошел левым флангом и навесил на линию вратарской, откуда сыгравший головой на опережение Торрес пытался отправить мяч в дальний угол, но сфера опустилась на ворота.

А спустя 10 минут гостей спасла штанга. Габи выполнил угловой и Лукас из района ближней штанги отправил сферу в дальнюю штангу. Мяч отлетел снова к Лукасу, который пытался протолкнуть круглого в ворота, но великолепно сыграл Ривас.

А всем моментам момент случился на 26-й минуте. Атаку "матрасников" в центре поля разогнал Нуньес, отдав мяч на Торреса. Фернандо прошел вперед и вывел Косту справа к воротам. Однако Диего один в один не смог переиграть голкипера "фермеров".

И тут же "Льейда" ответила. Феликс избежал положения вне игры, вышел на ворота Мойи справа, обыграл вратаря мадридского клуба, но почти с нулевого угла отправил мяч в сетку ворот с внешней стороны.

В концовке тайма у "матрасников" было два полумомента, но в первом случае Коста пробил выше перекладины, а Витоло целил в ближний угол, но Ривас ногами отбил мяч.

Совсем с другим настроем команда Диего Симеоне вышла на вторую половину матча. В игре "Атлетико" чувствовалась решительность, и не удивительно, что 12 минут оборона "Льейды" капитулировала в первый раз. Витоло промчался со своей половины поля почти до штрафной соперника, затем выдал пас влево на Диего Косту, а тот остановившись выкатил мяч на 11-метров под удар Карраско. Янник поразил левый от себя угол – 1:0. Интрига, которой фактически не было итак, умерла окончательно.

Однако минимальная победа никак не устраивала "матрасников" и они продолжили искать возможности увеличить свое преимущество. И такие, разумеется, были. Тем более что вскоре на поле в составе мадридского клуба появились Анхель Корреа и Кевин Гамейро. Эти парни и организовали следующее взятие ворот Риваса. Гол был забит после ввода мяча из аута. Корреа получил пас слева у лицевой линии, продвинулся к воротам и выкатил сферу на ближнюю штангу, куда набегал Гамейро. Кевину оставалось только подставить ногу – 2:0.

Точку же в матче поставил Витоло. У "матрасников" получилась еще одна быстрая атака, в ходе которой Фернандо Торрес вывел Витоло к воротам по правому краю, а тот не сближаясь с вратарем, выстрелил в ближний угол. Удар был настолько сильным, что Ривас не смог отбить мяч – 3:0.

Таким образом, наколотив в двух матчах в ворота "Льейды" семь мячей, мадридский "Атлетико" легко проходит в четвертьфинал Кубка Испании.       

"Атлетико" – "Льейда" – 3:0

Голы: Карраско, 57 – 1:0. Гамейро, 74 – 2:0. Витоло, 81 – 3:0.  

"Атлетико": Мойя, Серхи, Хуанфран, Савич, Лукас (Монторо, 46), Габи, Фернандес, Карраско (А.Корреа, 61), Витоло, Ф.Торрес, Д.Коста (Гамейро, 62).

"Льейда": Ривас, Банде, Нуньес (Вальенте, 33), Сатрустегуй, А.Эрнандес, Гнинг, Молина, Лопес (Мартинес, 57), Уэртас (Ченг, 78), Феликс, Ниерга.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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