Ещё три игрока ПСЖ заразились коронавирусом

Число футболистов ПСЖ с положительным тестом на коронавирус стремительно растёт.

В среду стало известно о заражении Неймара, Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии. А уже в четверг клуб объявил об ещё трёх случаях заболевания.

По информации L’Equipe, COVID-19 обнаружен у Кейлора Наваса, Маркиньоса и Мауро Икарди.

Учитывая вспышку коронавируса, проведение матча между ПСЖ и "Лансом" 10 сентября находится под вопросом.

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