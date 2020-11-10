Ещё три игрока "Ромы" вслед за Джеко заболели коронавирусом

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Ещё три игрока "Ромы" вслед за Джеко заболели коронавирусом

В "Роме" зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает Football Italia.

На прошлой неделе заболевание обнаружили у форварда Эдина Джеко. Теперь же, по информации источника, положительные тесты на COVID-19 сдали ещё три игрока.

Инфицированными оказались защитники Федерико Фасио и Давиде Сантон, а также хавбек Лоренцо Пеллегрини

"Рома" неплохо стартовала в Серии А, набрав 14 очков в 7 турах. "Волки" идут четвёртыми в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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