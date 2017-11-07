Ещё три игрока сборной Англии из-за травм не сыграют с Германией и Бразилией

Ещё три игрока сборной Англии из-за травм не примут участие в товарищеских матчах против Германии и Бразилии.

Как сообщает официальный твиттер "трёх львов", получили повреждения и не прибудут в расположение национальной команды полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, хавбек "Манчестер Сити" Фабиан Делф и вингер "горожан" Рахим Стерлинг.

Напомним, что Англия 10 ноября сыграет с Германией, а 14 ноября - с Бразилией.

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