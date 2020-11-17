Ещё три игрока сборной Украины заболели коронавирусом

Теги украинаруслан малиновскийсергей кривцовжуниор мораескоронавирус

Ещё три игрока сборной Украины заболели коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в расположении сборной Украины продолжает ухудшаться.

Накануне стало известно о заболевании Дмитрия РезникаЕвгения Макаренко и Эдуарда Соболя. А уже сегодня в команде выявлены ещё три заражённых.

Положительные тесты на COVID-19 сдали Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. Примечательно, что последние двое уже переболели коронавирусом, поэтому их повторное инфицирование практически исключено.

Сегодня Украина в гостях сыграет с Швейцарией в 6-м туре Лиги Наций. Начало - в 22:45 по московскому времени.

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