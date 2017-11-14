Ещё три игрока завершат карьеру в сборной Италии
Ещё три игрока завершат карьеру в сборной Италии, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Джанлуиджи Буффона, также объявившего об уходе из национальной команды.
По словам легендарного голкипера, прекратить выступления за "Скуадру Адзурру" решили защитники "Ювентуса" Джорджио Кьеллини и Андреа Барцальи, а также хавбек "Ромы" Даниэле Де Росси.
33-летний Кьеллини выступал за сборную Италии с 2004 года, сыграл 92 матча и забил 7 голов. 36-летний Барцальи - с 2004 года (73 матча, 0 голов). 34-летний Де Росси - с 2004 года (113 матчей, 21 гол). | http://soccernews.ru
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|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
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|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
|12
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|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
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|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
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|Беневенто
|12
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