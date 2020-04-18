Еще три клуба могут сняться с ФНЛ

Клубы ФНЛ "Мордовия", "Нижний Новгород" и "Шинник" могут сняться с чемпионата.

Как сообщает Metaratings, у клубов образовались финансовые проблемы в связи с приостановкой турнира из-за коронавируса.

Напомним, что ранее с розыгрыша ФНЛ уже снялись "Армавир" и "Луч".

В этом сезоне до приостановки турнира "Шинник" шел на 8-м месте, "Нижний Новгород" - на 11-м, а "Мордовия" - на последнем, 20-м.

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