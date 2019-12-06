Ещё три клуба РПЛ присоединились к акции "Фратрии" против полицейского беспредела

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Ещё три клуба РПЛ присоединились к акции "Фратрии" против полицейского беспредела

Акция объединения фанатов "Фратрия" против действий полиции набирает обороты.

Напомним, что болельщики "Спартака" предложили на 30-й минуте покинуть трибуны во время матча 19-го тура РПЛ. 

Первыми инициативу "Фратрии" поддержала "Ландскрона" - фанатское объединение "Зенита".

Позднее к акции решили присоединиться болельщики "Динамо", "Ростова" и "Локомотива".

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