Ещё три клуба включились в борьбу за Хедиру
Хавбек туринского "Ювентуса" Сами Хедира пользуется спросом на европейском трансферном рынке.
Ранее сообщалось, что у 32-летнего футболиста есть предложения из Англии, Турции и МЛС. Однако круг претендентов на немца гораздо шире.
По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, хавбеком также интересуются "Арсенал", "Валенсия" и "Фиорентина".
Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 87 матчей и забил 21 гол.
Рыночная стоимость игрока - 7 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом истекает в 2021 году.
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