Ещё три клуба включились в борьбу за Хедиру

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Ещё три клуба включились в борьбу за Хедиру

Хавбек туринского "Ювентуса" Сами Хедира пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что у 32-летнего футболиста есть предложения из Англии, Турции и МЛС. Однако круг претендентов на немца гораздо шире.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, хавбеком также интересуются "Арсенал", "Валенсия" и "Фиорентина".

Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 87 матчей и забил 21 гол.

Рыночная стоимость игрока - 7 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом истекает в 2021 году.

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