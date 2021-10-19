Ещё три топ-клуба Европы вступили в борьбу за Адейеми
Фото твиттер "Зальцбурга"
Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми пользуется спросом среди европейских футбольных грандов.
Ранее сообщалось, что заполучить 19-летнего футболиста хотят "Ливерпуль", "Бавария" и дортмундская "Боруссия", однако это не полный список претендентов на него.
По информации Goal.com, интерес к немецкому форварду проявляют мадридские "Реал" и "Атлетико", а также миланский "Интер".
В текущем сезоне Адейеми сыграл за "Зальцбург" 16 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
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|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17