Ещё три топ-клуба Европы вступили в борьбу за Адейеми

Фото твиттер "Зальцбурга"

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми пользуется спросом среди европейских футбольных грандов.

Ранее сообщалось, что заполучить 19-летнего футболиста хотят "Ливерпуль", "Бавария" и дортмундская "Боруссия", однако это не полный список претендентов на него.

По информации Goal.com, интерес к немецкому форварду проявляют мадридские "Реал" и "Атлетико", а также миланский "Интер".

В текущем сезоне Адейеми сыграл за "Зальцбург" 16 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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