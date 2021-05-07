Ещё три топ-клуба Европы вступили в борьбу за Левандовски

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски пользуется спросом на европейском трансферном рынке, сообщает ESPN.

По сведениям издания, купить звёздного поляка хотят "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ. Сам футболист хотел бы поиграть в АПЛ.

Ранее стало известно об интересе к 32-летнему форварду со стороны мадридского "Реала".

В текущем сезоне Левандовски забил 43 гола и сделал 8 ассистов в 37 матчах за "Баварию".

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