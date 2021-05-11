Ещенко дал эмоциональный комментарий после победы над "Химками"
Фото: инстаграм Ещенко/Автор неизвестен
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко эмоционально отреагировал на победу над "Химками" в 29-м туре РПЛ.
"Чуть не обкакался от счастья", - написал Ещенко, сопроводив этот текст смеющимися смайликами.
Напомним, что "Спартак" гарантировал себе место в топ-3 РПЛ.
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