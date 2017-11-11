Ещенко хочет поиграть в Англии

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Ещенко хочет поиграть в Англии

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко признался, что ему хотелось бы поиграть в Англии.

"Поскольку я атакующий крайний защитник, мне бы хотелось попробовать себя в Англии. Думаю, что мне подходит и тамошний стиль игры. Силовой, быстрый, с использованием флангов. Хотя в Германии, где на матчи приходит очень большое количество зрителей, тоже интересно" - сказал 33-летний футболист.

В этом сезоне Ещенко сыграл за "Спартак" 18 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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