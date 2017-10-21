Ещенко хочет завершить карьеру в "Спартаке"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко доволен своим положением в клубе и надеется завершить в нём карьеру.

"Я оцениваю спартаковскую главу как одну из лучших в своей карьере. В этом сезоне хочется достойно выступить в Лиге Чемпионов, есть ещё чемпионат и Кубок России. И, конечно, хотелось бы остаться в "Спартаке". Возможно, даже завершить карьеру здесь. Меня всё устраивает. И руководство, и тренерский штаб. Плюс команда играет, и болельщики любят, приходят на стадион. Я всем доволен" - сказал 33-летний футболист.

Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 42 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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