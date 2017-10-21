Ещенко хочет завершить карьеру в "Спартаке"

Теги андрей ещенкоспартак москва

Ещенко хочет завершить карьеру в "Спартаке"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко доволен своим положением в клубе и надеется завершить в нём карьеру.

"Я оцениваю спартаковскую главу как одну из лучших в своей карьере. В этом сезоне хочется достойно выступить в Лиге Чемпионов, есть ещё чемпионат и Кубок России. И, конечно, хотелось бы остаться в "Спартаке". Возможно, даже завершить карьеру здесь. Меня всё устраивает. И руководство, и тренерский штаб. Плюс команда играет, и болельщики любят, приходят на стадион. Я всем доволен" - сказал 33-летний футболист.

Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 42 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: "Спартак" летом хотел подписать Дзаппакосту, Бруно Переса и Диего Косту. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 14 21
6 Урал 13 19
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 13 17
10 Арсенал Тула 13 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов