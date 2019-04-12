Ещенко и Фернандо полностью восстановились от травм

Игроки "Спартака" защитник Андрей Ещенко и полузащитник Фернандо полностью восстановились от травм, сообщает официальный сайт клуба.

Оба игрока тренируются в общей группе без каких-либо ограничений и наравне с партнерами по команде. Возможно, Ещенко и Фернандо смогут принять участие в матче 23-го тура чемпионата России с "Ростовом".

В нынешнем сезоне 27-летний Фернандо провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. На счету 35-летнего Ещенко девять поединков.

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