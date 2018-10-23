Ещенко и Глушаков попрощались с Каррерой, итальянец ответил только одному из них

Игроки "Спартака" - защитник Андрей Ещенко и хавбек Денис Глушаков - попрощались с Массимо Каррерой, которого накануне уволили с поста главного тренера "красно-белых".

Ещенко в своём инстаграме написал: "Спасибо за всё Массимо. Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем".

Глушаков также в инстаграме оставил запись следующего содержания: "Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него всё будет хорошо!".

Примечательно, что Каррера ответил Ещенко, написав: "Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!".

А вот пост Глушакова итальянский специалист оставил без внимания, зато его дочь Франческа в сторис отреагировала многозначно, написав: "Ты серьёзно?".

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