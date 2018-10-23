Ещенко и Глушаков попрощались с Каррерой, итальянец ответил только одному из них

Теги спартак москвамассимо каррераандрей ещенкоденис глушаков

Ещенко и Глушаков попрощались с Каррерой, итальянец ответил только одному из них

Игроки "Спартака" - защитник Андрей Ещенко и хавбек Денис Глушаков - попрощались с Массимо Каррерой, которого накануне уволили с поста главного тренера "красно-белых".

Ещенко в своём инстаграме написал: "Спасибо за всё Массимо. Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем".

Глушаков также в инстаграме оставил запись следующего содержания: "Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него всё будет хорошо!".

Примечательно, что Каррера ответил Ещенко, написав: "Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!".

А вот пост Глушакова итальянский специалист оставил без внимания, зато его дочь Франческа в сторис отреагировала многозначно, написав: "Ты серьёзно?". 

Не пропустите: Футболисты "Спартака" отреагировали на увольнение Карреры. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов