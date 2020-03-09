Ещенко и Сафонов в старте на матч "Спартак" - "Краснодар"

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Ещенко и Сафонов в старте на матч "Спартак" - "Краснодар"

Тренерские штабы "Спартака" и "Краснодара" огласили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Рассказов, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тиль, Соболев.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Черников, Ольссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Крицюк, Ивашин, Фьолусон, Жигулев, Уткин, Сулейманов, Сергеев.

Встреча команд состоится сегодня, 9 марта, и начнется в 16:30 (мск).

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