Ещенко и Зе Луиш вернулись в строй

Лазарет московского "Спартака" покинули два важных футболиста, сообщают российские СМИ.

После травм восстановились защитник Андрей Ещенко и форвард Зе Луиш. Оба игрока приняли участие в последней тренировке "красно-белых".

Таким образом, Ещенко и Зе Луиш смогут помочь "Спартаку" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

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