Ещенко: "Команда, которой "Спартак" проиграл 0:7 дошла до полуфинала ЛЧ"



Защитник "Спартака" Андрей Ещенко оценил выступление "красно-белых" в еврокубках.

"А скажите, где сейчас та команда, которой мы проиграли 0:7? Дошла до полуфинала Лиги Чемпионов! От нее пострадал и "Манчестер Сити" - в четвертьфинале проиграл с общим счетом по двум играм 1:5. Поэтому могу даже сказать, что мне приятно: мы были в одной группе с таким соперником, как "Ливерпуль", и дома сыграли с ним вничью. А на выезде попытались сыграть в другой футбол и поплатились за это.

К тому же из нашей группы вышла "Севилья", которая в четвертьфинале турнира уступила "Баварии". Так что в целом мы выступили неплохо. Только вот две ничьих в Лиге Чемпионов с "Марибором" нас не красят. Взяли бы три очка в каждой из этих встреч - прошли бы дальше", - приводит слова Ещенко официальный сайт клуба.

Напомним, что "Спартак" занял третье место в группе Лиги Чемпионов, а затем вылетел в 1/16 финала Лиги Европы, проиграв "Атлетику" (1:3 и 2:1).

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