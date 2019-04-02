Ещенко: "Меня бесят симулянты"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о своём отрицательном отношении к футболистам-симулянтам.

"Симулянты меня именно бесят. Если я вижу, что я его не задел, а он падает в штрафной и требует пенальти, конечно, кричишь ему: "Че ты ### симулируешь?" - сказал Ещенко в программе "Футбольный хейт" в YouTube.

В текущем сезоне 35-летний фулбек сыграл за "Спартак" всего 9 матчей, результативными действиями не отличался.

С ноября прошлого года Ещенко восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.

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