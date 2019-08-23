Ещенко: "Не пройти такую "Брагу" будет катастрофой"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко поделился мыслями о раскладах в противостоянии "красно-белых" с "Брагой" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Пацаны у них техничные, хорошие. Но агрессии, прессинга от них не было. Не пройти такую "Брагу" будет катастрофой. Надо просто поверить в свои силы. В Москве обязательно добьёмся результата", - сказал Ещенко.

Напомним, что в гостях "Спартак" потерпел минимальное поражение. Ответный матч состоится 29 августа на "Открытие Арене".

Победитель пары получит путёвку в групповой этап Лиги Европы, проигравший - завершит еврокубковую кампанию.

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