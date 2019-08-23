Ещенко: "Не пройти такую "Брагу" будет катастрофой"
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко поделился мыслями о раскладах в противостоянии "красно-белых" с "Брагой" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
"Пацаны у них техничные, хорошие. Но агрессии, прессинга от них не было. Не пройти такую "Брагу" будет катастрофой. Надо просто поверить в свои силы. В Москве обязательно добьёмся результата", - сказал Ещенко.
Напомним, что в гостях "Спартак" потерпел минимальное поражение. Ответный матч состоится 29 августа на "Открытие Арене".
Победитель пары получит путёвку в групповой этап Лиги Европы, проигравший - завершит еврокубковую кампанию.
Не пропустите: Кононов прокомментировал поражение от "Браги". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Неймар готов объявить о желании вернуться в "Барселону", но при одном условии
-
"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
Болельщикам "Зенита" выделят 4 236 билетов на игру против "Спартака"
-
"Барселона" совершит новую попытку трансфера Неймара
-
СМИ: Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев
Лента новостей
-
Окслейд-Чемберлен прокомментировал продление контракта с "Ливерпулем"
-
Чалов: "Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах остаётся Англия"
-
Эмери назвал двух игроков "Арсенала", которым нужно подыскать себе новый клуб
-
"Монако" нацелился на хавбека "Милана"
-
"Бешикташ" купил у "Тоттенхэма" французского вингера
-
Ещенко: "Не пройти такую "Брагу" будет катастрофой"
-
"Наполи" пытается арендовать лидера "Лацио"
-
Рибери определился с игровым номером в "Фиорентине"
-
Главные новости дня: 22 августа
-
"Ливерпуль" сменит технического спонсора
-
Роналду рассказал, когда уйдет из сборной Португалии
-
Радимов: "Ну что, Шюррле ближе к Маркизио после "Браги"?"
-
Кононов прокомментировал поражение от "Браги"
-
Неймар готов объявить о желании вернуться в "Барселону", но при одном условии
-
Стало известно, кто будет представлять сборную звезд АПЛ в прощальном матче Компани
-
"Барселона" не отпустила Видаля в аренду в "Интер". Каталонцы настаивают на продаже
-
"Заря" проиграла "Эспаньолу" и другие результаты матчей отборочного раунда Лиги Европы
-
Экс-игрок "Наполи": "Если Икарди не хочет переходить к нам, пусть идет к черту"
-
"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
Квалификация Лиги Европы: "Страсбур" одолел "Айнтрахт", ПСВ разобрался с "Аполлоном"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0