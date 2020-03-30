Ещенко не считает Бакаева лидером "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко высказался о лидерских качествах партнёра по команде Зелимхана Бакаева.

"Человек должен быть лидером как на поле, так и в раздевалке. Быть примером для всех. Не думаю, что пока можно однозначно считать Бакаева лидером "Спартака". Возможно, в будущем он им станет, но это должно прийти с опытом. Тем более, в команде уже есть два сборника - Джикия и Зобнин. Они на своих позициях ведущие футболисты. То, что Бакаев забивает и отдаёт - это хорошо, но его позиция и роль на поле к этому обязывают. В общем, посмотрим, всё покажет время", - сказал Ещенко.

В текущем сезоне 23-летний Бакаев забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 27 матчах.

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