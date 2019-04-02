Ещенко - о своей татуировке в виде конопли: "Мне просто нравится запах, могу руки потереть и понюхать"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в программе "Футбольный хейт" рассказал, почему у него на ноге присутствует татуировка в виде конопли.

"Татуировка появилась года два, наверное, назад. Никому не посвящена. Мне просто нравится запах. Нам же это нельзя. Мы проходим допинг-тесты. Я могу только руки потереть и понюхать. И все, - заявил Ещенко.

Напомним, 6 апреля состоится матче "Спартак" - ЦСКА. Начало - в 19:00 (мск).

В нынешнем сезоне Ещенко участвовал лишь в 6 матчах за красно-белых.

Не пропустите: Итальянский врач оценил быстрые сроки возвращения в строй защитника "Спартака" Ещенко после тяжелой травмы | http://soccernews.ru