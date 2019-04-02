Ещенко - о своей татуировке в виде конопли: "Мне просто нравится запах, могу руки потереть и понюхать"

Теги андрей ещенкоспартак москва

Ещенко - о своей татуировке в виде конопли: "Мне просто нравится запах, могу руки потереть и понюхать"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в программе "Футбольный хейт" рассказал, почему у него на ноге присутствует татуировка в виде конопли.

"Татуировка появилась года два, наверное, назад. Никому не посвящена. Мне просто нравится запах. Нам же это нельзя. Мы проходим допинг-тесты. Я могу только руки потереть и понюхать. И все, - заявил Ещенко.

Напомним, 6 апреля состоится матче "Спартак" - ЦСКА. Начало - в 19:00 (мск).

В нынешнем сезоне Ещенко участвовал лишь в 6 матчах за красно-белых.

Не пропустите: Итальянский врач оценил быстрые сроки возвращения в строй защитника "Спартака" Ещенко после тяжелой травмы | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку

Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Рубин Рубин 21 29
9 Ахмат Ахмат 21 27
10 Оренбург Оренбург 20 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 20 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов