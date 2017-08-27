Ещенко: "Пауза пойдет "Спартаку" на пользу"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал сегодняшнюю ничью своей команды со "СКА-Хабаровск".

"Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли и ход игры контролировали, но везения не хватило. Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва", - цитирует 33-летнего бека ТАСС.

Напомним, Мостовой высказался о проблемах "Спартака". | soccernews.ru