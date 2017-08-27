Ещенко: "Пауза пойдет "Спартаку" на пользу"
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал сегодняшнюю ничью своей команды со "СКА-Хабаровск".
"Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли и ход игры контролировали, но везения не хватило. Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва", - цитирует 33-летнего бека ТАСС.
Напомним, Мостовой высказался о проблемах "Спартака". | soccernews.ru
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|8
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|Краснодар
|8
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|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
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|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
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|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
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|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
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|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
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|Амкар
|8
|5