Ещенко: "Перенос матча "Амкар" - "Локомотив" из Перми в Москву ни в какие ворота не лезет"
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко раскритиковал перенос матча 24-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Локомотивом" из Перми в Москву.
"Если бы "Локомотив" шел пятым или шестым, мы бы сейчас так не обсуждали эту тему. Но так как он лидирует, то этот вопрос задевает всех. Конечно, это неправильно. "Амкар" должен принимать дома 15 матчей, а не ездить в ту же Москву. Это ни в какие рамки не лезет. Почему мы должны ехать в Пермь, а другие играют дома? Даже если "Локомотив" заплатил за перелет и отдаст деньги, вырученные за счет продажи билетов", - приводят слова Ещенко российские СМИ.
Напомним, что РФПЛ лишила лицензии домашний стадион "Амкара" из-за плохого состояния поля. В итоге матч пройдет на домашнем стадионе "железнодорожников". "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и на пять очков опережает идущий вторым "Спартак".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|23
|44
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12