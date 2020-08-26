Ещенко подшутил над Ребровым в соцсетях

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Ещенко подшутил над Ребровым в соцсетях

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в своем инстаграме опубликовал снимок из Волгограда, куда команда прилетела на матч 5-го тура РПЛ против "Ротора".

На фотографии все футболисты одеты в командных цветах, а голкипер Артем Ребров в спортивной кофте. Ещенко это показалось забавным, и он решил подшутить над игроком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дед ещё в 90-х

Публикация от Eshchenko.Andrey (@eshchenko.andrey)

"Дед еще в 90-х", - подписал фото Ещенко.

Матч 5-го тура "Ротор" - "Спартак" состоится сегодня, 26 августа. Начало - в 18.30 (мск).

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