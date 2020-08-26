Ещенко подшутил над Ребровым в соцсетях
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в своем инстаграме опубликовал снимок из Волгограда, куда команда прилетела на матч 5-го тура РПЛ против "Ротора".
На фотографии все футболисты одеты в командных цветах, а голкипер Артем Ребров в спортивной кофте. Ещенко это показалось забавным, и он решил подшутить над игроком.
"Дед еще в 90-х", - подписал фото Ещенко.
Матч 5-го тура "Ротор" - "Спартак" состоится сегодня, 26 августа. Начало - в 18.30 (мск).
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