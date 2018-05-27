Ещенко подвёл итоги сезона для "Спартака"

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Ещенко подвёл итоги сезона для "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко дал оценку выступлениям своей команды в минувшем сезоне.

"У нас получился неоднозначный сезон. Стартовали не особо удачно, подарили много очков. С теми командами, которые вылетели, мы вообще чудили: с "Тосно" вели 2:0, а в итоге ничья 2:2, хотя они были в меньшинстве. Не знаю, почему так случилось. Надо в себе покопаться. Может быть, уверенность переросла в самоуверенность - дескать, и так обыграем. Но это, конечно, не про всех футболистов. А потом у нас получился сумасшедший отрезок, что мы достаточно долгое время выигрывали, сократили отставание. А в конце - опять беда. Что касается Лиги Чемпионов, то, не упусти мы победы в концовках матчей с "Марибором", вышли бы из группы. Плюс в этом сезоне в Кубке мы тоже, так скажем, обосрались" - сказал Ещенко.

Напомним, что "Спартак" завершил сезон на третьем месте в чемпионате России, вылетел из Кубка от "Тосно" на стадии полуфинала, а также покинул Лигу Европы после дуэли с "Атлетиком" в первом раунде плей-офф. 

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