Ещенко подвёл итоги сезона для "Спартака"
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко дал оценку выступлениям своей команды в минувшем сезоне.
"У нас получился неоднозначный сезон. Стартовали не особо удачно, подарили много очков. С теми командами, которые вылетели, мы вообще чудили: с "Тосно" вели 2:0, а в итоге ничья 2:2, хотя они были в меньшинстве. Не знаю, почему так случилось. Надо в себе покопаться. Может быть, уверенность переросла в самоуверенность - дескать, и так обыграем. Но это, конечно, не про всех футболистов. А потом у нас получился сумасшедший отрезок, что мы достаточно долгое время выигрывали, сократили отставание. А в конце - опять беда. Что касается Лиги Чемпионов, то, не упусти мы победы в концовках матчей с "Марибором", вышли бы из группы. Плюс в этом сезоне в Кубке мы тоже, так скажем, обосрались" - сказал Ещенко.
Напомним, что "Спартак" завершил сезон на третьем месте в чемпионате России, вылетел из Кубка от "Тосно" на стадии полуфинала, а также покинул Лигу Европы после дуэли с "Атлетиком" в первом раунде плей-офф.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13