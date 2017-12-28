Ещенко продолжит выступать за "Спартак"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко продлил контракт со своим клубом, сообщают российские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники.

Стороны заключили соглашение по схеме "1+1". Предыдущий договор истекал по окончании сезона.

33-летний Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 50 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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