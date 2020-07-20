Ещенко провоцировал гендиректора "Зенита" Медведева после матча Кубка России

После финального свистка в кубковом матче между "Зенитом" и "Спартаком" (2:1) защитник гостевой команды Андрей Ещенко отметился провокационным поступком.

Футболист ходил по полю в футболке со словами "### вам. А" и изображением медведя в костюме.

Скорее всего, таким образом фулбек "красно-белых" обратился к генеральному директору питерского клуба Александру Медведеву.

Напомним, что в преддверии матча функционер сделал несколько колких заявлений, в том числе, сказав, что имитация секса Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке - это репетиция поединка со "Спартаком".

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