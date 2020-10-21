Ещенко рассказал, как эмоциональность Тедеско помогает "Спартаку"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался об эмоциональности наставника команды Доменико Тедеско.

"Итальянцы очень эмоциональны, постоянно жестикулируют. Думаю, это хорошо и для команды, и для болельщиков. Такой тренер для "Спартака" - самое то. Фанаты это поддерживают, начинают заводиться, стадион начинает гнать команду.

Его желтые и дисквалификации? Он - эмоциональный человек, пытается донести, что где-то не правы футболисты или арбитры. Мы воспринимаем это в порядке вещей", - сказал Ещенко.

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