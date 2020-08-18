Ещенко рассказал о реакции игроков "Спартака" на слова Федуна о снятии клуба с чемпионата
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как игроки команды отреагировали на заявление Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата после матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2).
"Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем? Но вообще, я не представляю чемпионат России без "Спартака". Это же главный бренд нашего футбола.
Полностью я ничего не исключаю. Решение - за президентом клуба. Он же вкладывает огромные деньги. И когда видит несправедливость, имеет право реагировать, как считает нужным. Судьи для такой реакции давали массу поводов. Даже болельщики других команд выражали возмущение, говорили: "Что происходит, черт возьми?" Никто не понимал, почему со "Спартаком" делают такие вещи", - цитирует Ещенко "Советский спорт".
Завтра, 19 августа, "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой" в рамках 3-го тура РПЛ. Начало матча - в 16:00 (мск).
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